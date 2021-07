Juhtkiri | Rändesurve pole ainult Leedu mure 

Milline on Leedule osaks saanud rändesurve ulatus, saab selgeks võrdluses möödunud aastatega: alates jaanuarist on piirivalve kinni pidanud üle 1400 sisserändaja, kusjuures viimastel päevadel on ebaseaduslikke piiriületajaid kuni 150 päevas, mis on rohkem kui 2019. ja 2020. aastal kokku!