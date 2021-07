Ühendriikide verine iseseisvuspäev 

New Yorgis on tänavu relvavägivald kasvanud varasemaga võrreldes märksa suuremaks. 2021. aastal on relvavahejuhtumeid olnud peaaegu 40 protsenti rohkem kui eelmisel aastal: 767 tulistamises on haavata või surma saanud 885 inimest. Selles kõiges peetakse süüdlaseks linnapea Bill de Blasiot, kes olevat karm politseinikega, aga leebe kurjategijatega.