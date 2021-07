Valgevene pistis Lukašenka rivaali pikaks ajaks trellide taha 

Teatavasti on end Valgevene presidendiks nimetav Aljaksandr Lukašenka võimuletulekust saati konkurente karmikäeliselt paika pannud. Nüüd mõisteti pikk vanglakaristus kunagisele pangandustegelasele Viktar Babarõkale, kes kuulub Aljaksandr Lukašenka peamiste oponentide hulka. Ta oli üks paljudest häälekatest opositsioonitegelastest, kes kinnitas eelmise suve lõpus toimunud presidendivalimiste järel, et Lukašenko võitis pettusega. Sarnaselt Babarõkale on mitmed Lukašenka kriitikud kas vangistatud või viibivad välisriikides pagenduses.