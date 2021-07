VIDEO | Terviseameti peadirektor: vaktsiinide riknemine vaktsineerimise tempot ei mõjuta

Terviseameti Tallinna hoone on ravimite keskladu, kus on kolm külmruumi, kõikidel neil eraldiseisev jahutussüsteem. Ehitaja poolt on paigaldatud automaatika hoiatussüsteem, kui jahutus ei toimi, siis peaks ta alarmi andma.

14. novembril 2017. võttis terviseamet kasutusele teise jälgimissüsteemi, mille süsteem on sarnane GPS-süsteemile. Hoone automaatika on seadistatud 2-8 kraadiülatuses,mis tähendab, et teavitus peaks andma alarmi kui kraadid jõavad 2,5 alla või 7,5 üle.



Teavitussüsteemist tuleb SMS teavitus turvafirmale, kes 24/7 valvab hoonet, kellega on kokkulepe, et turvafirma esindaja helistab valvetelefonidele seni, kuni keegi ka vastab. Samasugune lahendus toimis ka laupäeval.