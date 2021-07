GALERII | Kersti Kaljulaid võõrustas roosiaias parimaid koolilõpetajaid. Keda tahaksid noored uueks presidendiks?

Kes võiks olla uus president?

Keda näeksid noored järgmise presidendina? Nii Mairo kui Madis tahtnuks presidendiks Jüri Ratast. „Praegu kahjuks on üks kandidaat ja ma ei oska öelda, keda presidendina näeksin. See on nii keeruline, et rahval pole otseselt enda sõna. Oleksin Jüri Ratast pakkunud, aga ta ütles juba ära, et ei kandideeri,“ ütleb Mairo.