„VARGA PEAS PÕLEB MÜTS!“ Henn Põlluaas jäi Vene poliitikute hambusse 

Miks venelastele Põlluaas ei meeldi? Sest konservatiiv raiub oma avalikes esinemistes vankumatu järjekindlusega: Tartu rahuleping kehtib ning Venemaa okupeerib Petserimaad ja Narva jõe taguseid alasid!

Kui Põlluaas oli riigikogu esimees, rõhutati piiri taga tihti, et vaadake, kui hullud jõud Eestis võimul on. Koalitsiooni vahetumisega Põlluaasa tümitamine Vene meedias vaibus, kuid nüüd on põhjust uuesti hagu anda – Põlluaas on Eestis „ametlik presidendikandidaat“, nagu kirjutatakse.