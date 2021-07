PETUKAUP: Indias süstiti tuhandetele inimestele koroonavaktsiini asemel soolvett 

India vaktsineerimispunktide ees on pikad järjekorrad.

Tuhanded indialased on langenud laiaulatusliku pettuse ohvriks. Nimelt müüdi Indias võltsvaktsiine, mis polnud tegelikult midagi muud kui soolvesi. Võimude teatel on vahistatud üle kümne võltsvaktsiinidega seotud inimese, kellest mõned on tervishoiutöötajad.