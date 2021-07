LEITI RUSUD: Kaug-Idas kukkus alla lennuk, mille pardal oli 28 inimest

Eesti aja järgi pärastlõunal teatas Kamtšatka lennundusameti peadirektor Aleksei Hrabov, et õhusõiduki vrakk on viimaks leitud, vahendab TASS. „Ma ei saa öelda kust, ega millistes tingimustes. Homme saame täpsemat informatsiooni,“ märkis Hrabov. Kamtšatkas saabub öö, mis muudab niigi (maastiku tõttu) raskendatud otsinguid veelgi keerulisemaks. Hädaolukordade ministeeriumi teatel asub vrakk 3,8 km kaugusel Palana lennujaamast. Väidetavalt on lennuki tükke leitud erinevatest paikadest.

Kamtšatka lennuettevõte ei jaganud esialgu juhtunu kohta täpsemaid asjaolusid – märgiti, et intsidendi üksikasjad on alles selgitamisel. Ministeeriumi algses avalduses märgiti, et piirkonda lähetati otsingu- ja päästemeeskonnad. Teada on see, et lennuk oli võrdlemisi vana (valminud 1982. aastal), ent enne õhkutõusmist tehniliselt heas korras.