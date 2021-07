Andero Uusberg: need, kes vaktsiini kindlalt saada tahtsid, on seda juba saanud  

Seepärast on nüüd oluline muuta vaktsineerimine võimalikult paindlikuks ja mugavaks, et anda võimalus neile, kes lükkavad otsuse tegemist järjest edasi, kirjutab ERR.

Kuna vaktsineerituid on juba nii palju, siis pole põhjust ka enam kramplikult jälgida nakatumiste arvu, sest vaktsineeritud põevad koroonaviirust palju väiksemate tüsistustega.

Sedamööda, kuidas haigus on meie kõrvalt lahkunud, vähemalt väga paljude jaoks lahkunud, hakkab haiguse oht meil vaikselt meelest minema. Inimeste jaoks, kes olid kahevahel, on täna hakanud kaalukauss kalduma suunas, et vähemasti pole sellega kiiret.