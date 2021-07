Paduvihm, üleujutused ja tormituul kiusavad Sotšit 

Paduvihmad ja üleujutused on kiusanud kogu Lõuna-Venemaad ja okupeeritud Krimmi juba päevi. Pühapäeval ja esmaspäeval jõudis järjekord puhkajaist tulvil Sotši kätte. Eile hommikul palusid linnavõimud elanikel ja külalistel olla evakuatsioonivalmis: pakkida kaasavõtmiseks kõik hädavajalik ning hoolitseda selle eest, et ükski vajalik dokument koju maha ei jääks.

„Meil on 20 jõge ja kõigil neil on päästekomandod tegutsemisvalmis,“ kinnitati linnavalitsuses BBC venekeelsele portaalile. Pärastlõunal teataski Krasnodari krai kuberner Veniamin Kondratjev, et Kudepsta jõgi tõusis üle kallaste. „Kommunaalteenistused aitavad uputuse tagajärgi kõrvaldada, pumpavad vett ja muda majade esimestelt korrustelt ja keldritest ära,“ rahustas ta mures inimesi.