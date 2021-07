NATO lahkub. Mis saab Afganistanist?  

Juba varem teatati, et tuhatkond peamiselt USA sõdurit jääb paigale, kaitsmaks Kabuli rahvusvahelist lennujaama ja diplomaatilisi esindusi. Eile teatas Briti ajaleht The Telegraph, et kuigi pühapäeval pidid alustama kojusõitu viimased 750 inglise sõdurit, saabusid andmed, et täpsustamata arv eriüksuste mehi jääb siiski veel sinna abistama Afganistani vägesid, eriti nende väljaõppel.