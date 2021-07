Viktor Vassiljev | Inimene pole kala ehk Tanel Kiige ja terviseameti rookimisest 

Foto: Martin Ahven

Meres elavad suured kalad ja väiksed kalad. Suured söövad väiksemaid, väiksed silkavad eest ära ja paljunevad, nii see elu neil käib, looduse poolt paika pandud. Inimestel on teistmoodi. Kõik söövad kõiki või kui jõud üle ei käi, siis on karjas ümber ja sõimavad. Sõimata on hea kedagi suurt ja kaugelt nähtavat. Külameest poe ees pingil ei sõima keegi peale naabrinaise. Aga ministrit, kantslerit, asekantslerit, ameti juhti sõimavad kõik, kellel suu keset silmnägu olemas.