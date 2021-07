Juhtkiri | Vajame laste vaktsineerimise plaani 

Sellise valiku ette seab teda kommunikatiivne segapudru, kus ametnikud ja spetsialistid ütlevad üht, poliitikud aga teist. Näiteks on nii teadusnõukoja juht Irja Lutsar kui ka peagi ametist lahkuv sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse pidanud vajalikuks rõhutada, et teismeliste vaktsineerimine pole praegu prioriteet ja keskenduda tuleks hoopis täiskasvanute võimalikult kõrge hõlmatuse saavutamisele. Teisalt on haridusminister Liina Kersna öelnud, et uuel õppeaastal on koolide lahti hoidmise seisukohalt ülimalt tähtis, et ka noored saaksid vaktsineeritud. Uus õppeaasta algab teadagi vähem kui kahe kuu pärast.