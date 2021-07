Politsei otsib Narvas kadunud 15aastast Ruslani 

Noormees lahkus kodust 1. juulil ning viimati nähti teda Narvas. Telefoni tal kaasas ei ole. Poiss on ka varem sarnaselt kodust lahkunud.

Ruslan on 174 cm pikk, kõhna kehaehituse ja lühikeste heledate juustega. Kodust lahkudes kandis ta seljas musta värvi varrukateta särki ning jalas musta värvi lühikesi pükse. Pole välistatud, et ta on vahepeal riietust vahetanud.