VALUS ÜLESTUNNISTUS: olin alles kolmene, kui vanaisa mind kuritarvitas. Ta silmad olid võõrad ja ta irvitas seda tehes 

RÖÖVITUD LAPSEPÕLV: Ehkki artiklis ei kasuta me Mari tegelikku nime, lubas ta endast jagada seda lapsepõlvefotot. „Häbi ja süü minu pilastamise pärast kuuluvad kuritarvitajale ja pereliikmetele, kes teadsid, aga mind ei kaitsnud,“ teab ta nüüd. Foto: Erakogu

Paljud seksuaalvägivalla ohvrid unustavad juhtunu aastateks. Vähemalt näiliselt: hommikuti tundub lihtsam ärgata, kui valus kogemus on kuskile ära pandud. Kuid tasapisi on võimalik paraneda, julgustavad spetsialistid ja need, kes on paranemise raske teekonna ette võtnud. „Oma südames kallistan seda armsat sitket tüdrukut, kes nendel koledatel aegadel suutis vastu pidada,“ lausub naine, kellelt rööviti lapsepõlv hetkel, mil vanaisa ta vägistas.