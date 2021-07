Vesinikubuss tavaliikluses: isesõitval bussil on vähem nahaalsust kui viisakal autojuhil 

LÄHEB SÕIDUKS! Esimese reisijana viis iseliikuv vesinikubuss tavaliiklusse president Kersti Kaljulaidi. Pildil veel „peasüüdlased“, Auve Techi tegevjuht Johannes Mossov (vasakul) ja akadeemik Enn Lust. Foto: Aldo Luud

„Võrreldes akudega on see imeväike ja kütuseelement koos balloonidega kaalub viis kuni seitse korda vähem kui aku, mis sellise riistapuu liigutamiseks vajalik on. See tühimass, mida auto peab edasi vedama, on võrratult väiksem,“ räägib akadeemik Enn Lust vesinikukütuse peamisest eelisest. Samal ajal teeb maailma esimene vesinikukütusega isesõitev buss Tartu kesklinnas lõbusõitu presidendile ja rektorile.