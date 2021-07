Tallinna suurhaigla arste kahtlustatakse korruptsioonis ja altkäemaksu võtmises 

Prokuratuuri pressiesindaja Maria Gonjak ütleb, et kõnealune uurimine puudutab kahte riigihanget, milles kahtlustuse kohaselt anti eelis konkreetsele ettevõttele ning rikuti riigihangete seaduse nõudeid. Altkäemaksu võtmise episoodid ei ole seotud riigihangete nõuete rikkumisega. Gonjak selgitab, et kelmuse kahtlustus seisneb haiglale ja haigekassale ebaõige ettekujutuse loomises.

Prokuratuur ühtegi nime välja ei too, ent Õhtulehe teadaolevalt on üks meestest PERHi ortopeediakliiniku vanemarst-konsultant Ants Kass ja teine ortopeed-ülemarst-osakonnajuhataja Andrus Kikas. Mõlemad mehed on vägagi hinnatud oma valdkonnas nii patsientide kui ka haiglate poolt.

Ants Kass on figureerinud ka ajakirjanduses ja andnud intervjuusid. 2004. aastal kirjutas Õhtuleht, kuidas PERHi ortopeediakeskus, mida toona juhtis Ants Kass, ostis riigihanget korraldamata oma poja firmalt 10,4 miljoni krooni eest proteese. See selgus riigikontrolli auditist.

Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ütleb, et nad on haigla arste puudutava uurimisega kursis ja politseiga tehakse koostööd. „Tervishoiusüsteemis on aastaid tegeletud töötajate korruptsiooniohu teadlikkuse tõstmisega ning loomulikult oleme meile teatavaks saanud info valguses pettunud. Mõlema arsti puhul on tegemist kõrgesti hinnatud erialaspetsialistidega ning nende erialase spetsialiseerumise tõttu on ka nende asendamine keerukas ja aeganõudev. Mõlemalt arstilt on võetud ära õigus osaleda hankekomisjonide töös ning tegeleda lepingute ja arveldustega,“ lausub Peedu.