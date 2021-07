Taavi Rauniste heategevusest: me ei saa aidata kõiki, aga kõik saavad aidata kedagi 

Annetuste kogumiseks on erinevaid viise ja vorme, näiteks toodete müük, heategevuslikud oksjonid, sponsorlus, (püsi)annetused, heategevuslikud spordivõistlused. Heategevusorganisatsioonid võtavad inimestelt vastu annetusi või kingitusi ning toimetavad need abivajajateni.

Annetuste kogumisel on oluline roll selle turundamisel. Erinevatel organisatsioonidel on selleks erinevad strateegiad. Hea võimalus inimestes emotsioone tekitada on kaasata kampaanianägudena kuulsaid inimesi. Ei tasu alahinnata ka sotsiaalmeedia mõju – korralik sotsiaalmeediakampaania koos tuntud kampaanianägudega on kindel tee nii abivajajatele vajaminevate summade või asjade kogumisel kui ka kampaaniat eest vedava brändi tugevdamisel ja tuntuse suurendamisel.

Oluline roll on ka traditsioonilisel meedial. Mida rohkem suudetakse kampaaniaga pildis olla, seda tõenäolisem on kampaania õnnestumine ja eesmärkide täitmine. Siiski tasub olla ettevaatlik: lugude jutustamisega, mis toovad pisarad silma, võib kaasneda ka palju ühiskondlikku kriitikat ja kõrgendatud huvi selle vastu, kas ja kuidas toetuste summasid kasutati. Näitena võib tuua „Kodutunde“.

Heategevusorganisatsioonid ei jaga lihtsalt ressursse laiali, vaid juhivad ka avalikkuse tähelepanu ühiskonna valupunktidele. Nad aitavad luua empaatiat abivajajate suhtes, panevad inimesi kaasa mõtlema ning pakuvad neile sealjuures ka võimalust anda oma panust olukorra parandamiseks.



Kui näiteks 100 inimest annetaksid iga kuu 5 eurot heategevuseks, siis aastas kokku teeb see 6000 eurot, mis on nii mõnegi heategevusorganisatsiooni aastane eelarve. Ehk et kui on tegemist konkreetse projekti ja summaga, siis saan oma annetatud 5 euro osakaalu suhteliselt lihtsalt arvutada. Kui on aga laiemale sihtrühmale suunatud projekt, siis on keeruline näidata, kuhu läks annetaja 5 või 10 eurot. Kas projektil on üldse mingi rahaline eesmärk (konkreetne asi vaja osta 1000€ eest) või kogutud summa selgub alles hiljem? Esimese variandi puhul on inimesed lihtsamini nõus annetama.

Milline abipaluja on usaldusväärne?



Aga kellele siis ikkagi annetada? Lihtne vastus oleks, et kellelegi, kes sulle korda läheb. Tõenäoliselt on selleks organisatsioon, kelle toimetamist sa oled jälginud – kes on juba mõnda aega tegutsenud ja pildis olnud. Millises valdkonnas on minu annetusel kõige suurem mõju? Selleks võib olla kas konkreetne abivajaja või mõni fond. Üksikud annetuspalved sotsiaalmeedia platvormide kaudu võivad, kuid ei pruugi olla ohtlikud. Tihtipeale on just sellise vormi kaudu pandud toime pettusi, kuna puudub kontroll, kuhu raha reaalselt läheb. Selle puhul aitab näiteks see, kui oma eraisiku annetuskampaaniat juhtima saada mõni tuntud/usaldusväärne kampaanianägu.

Samas on see vorm osade annetajate jaoks aga hoopis usaldusväärsem, kuna nad ei soovi, et annetaja ja abivajaja vahel oleks mõni organisatsioon. Kardetakse, et raha võidakse kasutada hoopis organisatsiooni ülalpidamiseks. Selle vastu aitab organisatsioonipoolne selge ja läbipaistev kommunikatsioon ehk kajastus, kuidas annetusi kasutatakse. Teisalt registreeritud organisatsioone (MTÜ, SA) kontrollivad maksuamet, liikmed, avalik tähelepanu jne. Organisatsioonid on tõestanud, et nad teevad asju hästi ja neid võib usaldada.

Ka Kuressaare Lions Klubi on pika ajalooga heategevusorganisatsioon. Aastate jooksul on jagatud hulgaliselt toetusi ja korraldatud heategevuslike üritusi. Kõikide tegevuste sihtgrupp on alati olnud eeskätt puuetega lapsed ja vähekindlustatud pered. Jõuludel viime üksikutele eakatele jõulutervitusi koos priske kingikotiga, kevadel käiakse perekodu lastega spaas ja suvel piknikul. Pole vast ühtegi saarlast, kes ei ole Kuressaare Lionsite kevadlaadalt ostnud omale istikuid. Ikka selleks, et toetada abivajajaid.