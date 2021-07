KOLMEST MILJONIST EUROST SAAB ÜMMARGUNE NULL! Just nii palju hüvitatakse riigile terviseameti külmlao kaose eest 

Tekkinud kahju riknenud koroonavaktsiinide ja muude ravimite eest ületab kolme miljonit eurot – ning sinna sisse pole arvestatud ravimite asendamisel tekkivad lisakulusid. Kui terviseameti peadirektor Üllar Lanno nädal aega tagasi rääkis terviseametis riknenud 250 000 ravimidoosist (selleks hetkeks oli kindel vaid 100 000 doosi hävimine), kinnitas ta, et ameti laovarud on kindlustatud ja omavastutus on riigil sellisel juhul 10 protsenti ehk vähemalt 300 000 eurot. Kaks erinevat allikat kinnitasid Õhtulehele, et tehnikarikke eest – õnnetuse tõenäoline põhjus – terviseameti kindlustuspoliis ei kaitse. Võimalik on rõhuda ettenägematutele ilmastikuoludele, kuid vaid paar päeva kestev kuumalaine ei tohiks selle alla minna.