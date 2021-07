Seisukoht | Millal sa viimati midagi esimest korda tegid? 

Nii näiteks võtsin ma hiljuti julguse kokku ja kutsusin võõrale inimesele politsei. Mitte noomima, vaid appi. Nimelt nägin keset päeva tänaval istumas väga õnnetu olekuga last, kes võis olla ehk umbes 10-11aastane. Lapsekene oli väga vaikne ega rääkinud minuga sõnagi, küsimuste peale ainult noogutas või raputas pead. Tema olek andis justkui märku sellest, et ta ei taha ega julge kuidagi silma paista, sest see võib kaasa tuua pahandusi. Lapse jalgadel olid haavad, mis eemalt paistsid olevat tekitatud noa või millegi põleva, näiteks suitsukoniga. Kaenlas oli tal suur pehme mängukoer, kes paistis olevat tema ainuke lohutus.

Ütlen ausalt, et politseisse helistades ja abi kutsudes hoidsin pisaraid tagasi, sest see olukord oli nii kurb. Laps oleks pidanud sel ajal sõpradega ringi jooksma ja suvevaheaega nautima, aga tema olekust paistis, et ta pole ammu millegi üle rõõmustada saanud ja pidi olema põhjus, miks ta sel päeval seal nii õnnetult üksi istus.

Kahjuks ma ei tea, mis temast pärast politsei saabumist sai, sest võõra inimesena ei ole mul sellele informatsioonile õigust. Ent ega ma enam hea meelega sellest kohast mööda sõita või kõndida ei taha, sest selle lapse olukord tuleb nii valusalt meelde ja paneb mõtlema, kui palju on neid kordi, kui sellised abivajajad on jäänud meil kellelgi märkamata. Või on märgatud, aga pole osatud või tahetud sekkuda ja reageerida.