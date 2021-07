GRAAFIKUD | ENNE VÕI PÄRAST KOLMANDAT KOROONALAINET? Millal on Eesti maakondadel lootust jõuda karjaimmuunsuseni? 

Riigi senine eesmärk oli saavutada suve lõpuks karjaimmuunsus, milleks on vaja vaktsineerida 70% täisealistest. Eestis elas rahvastikuregistri andmetel tänavu 1. jaanuaril 1,07 miljonit täisealist inimest. Sellest 70% teeb 748 000 inimest – just nii paljud oleks vaja ära vaktsineerida. Vastasel juhul ei teki minimaalsetki karjaimmuunsust, mis on vajalik sügisel saabuda võiva kolmanda koroonalainega silmitsi seistes.