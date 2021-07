Migrantide tulv Leetu jätkub: üle piiri põgenesid Valgevenes õppinud aafriklastest tudengid 

Leedu kuulutas 2. juulil massilise rändevoo tõttu välja eriolukorra. Eriolukorra juhiks määrati Leedu siseminister Agnė Bilotaitė, kelle arust polnud eriolukord vajalik suurenenud ohu tõttu, vaid et hõlbustada otsuseid logistika, rahastuse jms osas. Eriolukord aitab Leedus kaasata lisajõude, hõlbustada riigihangete protseduure ning kohustab kohalikke omavalitsusi pakkuma migrantidele majutust, vahendab Leedu Rahvusringhääling.

Kõikidel omavalitsustel on palutud majutust pakkuda ning läbi on käinud ka variant sõjavägi mobiliseerida. Leedu siseminister andis korralduse ehitada telkla 1000 inimesele. Minister lubab, et migrantide majutusvõimalused, kaasa arvatud mõned modulaarmajad, saavad valmis 28. juuliks.

Enamik 1200 migrandist, keda Leedu piirivalvurid on tänavu kinni pidanud, on kas Iraagi või Süüria kodanikud. Siiski peatati nädalavahetusel grupp aafriklasi, kes väitsid, et on tudengid Valgevene ülikoolidest.

Leedu piirivalve direktori asetäitja Antanas Montvidas ütles LRT raadios migrantide tausta kohta nii: „Meil on esialgsetest intervjuudest info, et osa migrante õppisid varem [Valgevenes] Grodno linna koolides. Mõni aeg tagasi tõsteti õppemaksu ning nad visati koolist välja, kuna nad ei suutnud seda tasuda.“ Tema sõnul on need migrandid Egiptuse, Gambia, Senegali, Togo, Kongo, Elevandiluuranniku ja Benini kodanikud.

„Kuna Leedu asub [välisriikidest] lähemal Grodnole, valisid nad Leedu ning tulid üle Druskininkai piiripunkti,“ ütles Montvidas.

Migrandid ütlesid Leedu võimudele, et Valgevene politseinikud tõstsid nad välja ülikooli ühiselamutest ning see sundiski neid Leetu rändama. Montvidas lisas, et need väited vajavad veel kinnitust. „Kokkuvõttes, Valgevene institutsioonid vallandavad reguleerimata migratsiooni Valgevenest Leetu,“ ütles Montvidas.

Leedu piirivalve sõnul on viimase nelja päeva jooksul ületanud Leedu-Valgevene piiri rohkem kui 500 migranti. Enamik neist, 416, tegid seda Druskininkai omavalitsuses Lõuna-Leedus.