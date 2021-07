Nelli Kalikova | Rege rauta suvel, vankrit talvel ehk Kuidas seista vastu sügisesele koroonalainele? 

Mida oleme õppinud ligi kaheaastasest koroonaepideemiast? Tegelikult mitte midagi. Enamusele nakkushaigustest on omane teatud aja jooksul perioodiline tõus ja langus. Koroonale on iseloomulik sügis-talvine sesoonsus ehk haigestumise tõus vastu talve ja langus, isegi kadumine, suvel. Nõukogude ajal mäletatavasti tähendas tõus, et vastutavate ülemuste pead lendasid, langus pandi oma saavutuste kirja ja lõigati loorbereid… järgmise tõusuni. Meie asjade käik on praegu pigem selline: uinak ja epideemia alguse maha magamine, siis kerge äratus ja ehmatus, suveks jälle magus uni.

Minu ligi poolesajandine kogemus nakkushaiguste arstina on pannud mind nakkust sügavalt austama. Nakkus, kaasaarvatud koroona, ei lase endaga mängida või teda alahinnata. Tegemata töö varjus ronib ta igal juhul välja, paraku ootamatus kohas ja ehmatava võimsusega. Ei aita siin ignoreerimine, varjamine ega tagantjärele tarkus. Me oleme liiga väike rahvas, et lubada endale isegi mõtet, et järjekordne koroonalaine lööb meid pikali ja hõrendab veelgi.

Nii mõneski riigis on koroonapandeemiat võrreldud sõjaga. Teatud mõttes ei ole see analoogia kaugel tõest – vaenlane on teada, ohustatud pool samuti, ka relvad on (mõlemal poolel) olemas. Küsimus on nüüd selles, et kes võidab ja millise hinnaga. Kõik meie ennetamise ja vaktsineerimise plaanid, valged raamatud ja värvilised foorid kõlbavad mängimiseks rahu ajal, kui aega küllaga. Praegune võimalus vältida tulevatalvist katastroofi on mobilisatsioon laias mõttes. See tähendab, et koroonale peab vastu hakkama iga eestimaalane olenemata soost, vanusest ja rahvusest. Kahe jäänud suvekuu jooksul peame tegema väga palju ja vabanduseks ei ole puhkused, eelarve puudujäägid ega kompetentsi puudumine. Muide soovitan ammutada kompetentsi rahvusvaheliselt tuntud visionääri Tomas Pueyo artiklitest, mis on olemas nii inglise kui ka eesti keeles*. Kui me suudame Eestis rakendada tema „Šveitsi juustu“ ennetusprogrammi, oleme ilmselt päästetud!