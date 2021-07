Riigikogu kantselei kasutas kümnendiku esinduskuludest  

Arvestades asjaolu, et kantselei majandamiskulude eelarve baas pole aastaid kasvanud, on ka esinduskulude baaseelarve püsinud pea muutumatuna ning hinnatõuse arvestades lähtutakse kulude tegemisel nende otstarbekusest ja kokkuhoiuprintsiibist. Esinduskulud on 2021. aasta eelarves ette nähtud Kantselei kolmele üksusele, lähtudes osakondade põhimäärustes sätestatud sisulisest tegevusest: - välissuhete osakond, mille eelarve on 65 000 eurot ja mille ülesanded on muuhulgas: Riigikogu väliskülaliste vastuvõtmise korraldamine, sh Riigikogu esimehe väliskülaliste programmide ettevalmistamine ja läbiviimine ja aegajalt kaetakse esinduskuludest vabariiklike tähtsündmustega seotud kulusid (sh lilled-pärjad). Personaliosakond, mille esinduskulude eelarve on 30 400 eurot: osakond osaleb kantselei traditsioone kandvate ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning personali arendamisel (sh koolituste kohvipausid, strateegia- ja motivatsiooniüritused). Samuti majandusosakonna esinduskulud, mille eelarve on 126 400 eurot. Osakond korraldab majandusalaste teenuste tagamise Kantseleis ja koordineerib Riigikogu hoonetes toimuvaid üritusi (sh komisjonide avalikke istungeid) ning istungjärkude alguse ja lõpetamise üritused.