Õigusteadlane ABISest: pole paika pandud, mis andmeid andmekogudesse kandma hakatakse  

„Kes ja konkreetselt milleks neid andmeid kasutama saab hakata ning kuidas saab tagatud, et kõik selle andmekogu kasutamised saavad korrektselt dokumenteeritud ja kes hakkab järelevalvet teostama, et need dokumenteeritud kasutused on kõik tehtud seadustest kinni pidades,“ toob Jaan Ginter välja. ABIS-e kavandamisel on lähtutud eeldusest, et need kõik küsimused saavad lahendatud valitsuse poolt ABIS-e andmekogu põhimääruse kinnitamisega. „Aga kõigi elanike biomeetriliste andmete kogumine ja töötlemine on siiski niivõrd tugevasti inimeste privaatsust riivav, et tuleb tunnistada, et on olemas tugevad argumendid väitmaks, et mainitud küsimused peaksid olema lahendatud Riigikogu poolt ning neid ei tohiks jätta täitevvõimu pädevusse. Näiteks elektroonilise side seadus läheb inimeste privaatsust riivavate toimingute reguleerimisel põhjendatult selliste detailideni, et kuidas erinevate toimingute fikseerimine logifailides toimub ning kui kaua logifaile säilitada tuleb,“ räägib ta.

Eraldi teema on Ginteri sõnul see, et kuidas vastab Euroopa Andmekaitse Üldmääruse mõttele meil välja kujunenud situatsioon, kus isikusamasuse tuvastamiseks (s.o. menetlus mille käigus võrreldakse isiku identiteediandmeid varem tema kohta kogutud identiteediandmetega veendumaks, et tegemist on selle isikuga, kes ta eeldatavalt on) kogutud andmeid on ilma andmesubjekti eelnevalt informeerimata hakatud kasutama hoopis rohkem privaatsust riivavaks funktsiooniks – isiku tuvastamiseks. „S.o. menetlus, kus mingis situatsioonis kogutud tundmatuid isikuandmeid võrreldakse varem andmekogusse kantud isikuandmetega tuvastamaks, kas need uued kogutud isikuandmed on kattuvad mõnede varemkogututega, et kindlaks teha, kelle isikuandmed siis selles uues situatsioonis kätte saadi,“ ütleb Ginter. Kahtlematult on avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamiseks vajalik, et teatud situatsioonides taoline isikuandmete kogumine ja töötlemine on võimalik, lisab ta, aga märkamata ei saa ka jätta võimalikke privaatsuse rikkumise ohte. „Ning nende vältimiseks olekski kõige selgem fikseerida kohe seaduse tasemel, milliseid isikuandmeid ikka koguma hakatakse, kes ja milleks neid kasutada võib ning kuidas taolist kasutamist dokumenteeritakse ning selle üle järelevalvet teostatakse.“