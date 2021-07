Juhtkiri | Kas terviseamet on ikka usaldusväärne? 

Terviseameti külmaladude soojenemise põhjuste ja vastutajate kindlakstegemine on kindlasti vajalik hoolimata peaminister Kaja Kallase hinnangust, et see raskendaks riigi vaidlusi kindlustusseltsiga hüvitise kättesaamise üle. Kuid eelkõige on vaja toimunust õppust võtta, et vältida tulevikus suures koguses vaktsiinide ja ravimite riknemist. Küsimus on seda õigustatum, sest sotsiaalminister Tanel Kiige kinnitusel oli terviseameti juhilt laekunud informatsioon ebatäpne, kuna temperatuur hakkas esialgu välja öeldud 23.juuni asemel oluliselt varem ning ka sellel laupäeval kerkis temperatuur reservlaos üle normi, nii et terviseameti juht kutsus appi päästeameti karantiini pandud ravimeid hulgimüüja lattu evakueerima.