Jalgrattur | Autojuhid, kust maalt algab teie jaoks ristmik? 

See muretus on aga petlik, sest näib, et suur hulk autojuhte ei soovi endiselt kergliiklusteede olemasolu tunnistada ega seal kulgevate liiklejatega arvestada. Seega peavad ratturid olema valmis selleks, et neile võidakse küljelt sisse sõita või nende tee ootamatult välja ilmuva auto poolt ära blokeerida. Oht peitub just selles, et teades enesel olevat eesõigus ei pruugi peateel vuhisev rattur kõrvalteega ristumise eel aeglustada. Olen sellist kergliiklustee blokeerimist juba nii palju kogenud, et tekib küsimus: kas kõrvalteelt tulevad autojuhid ei tea tõesti, kust maalt algab nende jaoks ristmik? Kui just märgid ratturit teed andma ei kohusta, liigub sõiduteega paralleelselt kulgeval kergliiklusteel sõitev rattur ju peateel. Miks paljud autojuhid sellega aga ei arvesta? Saan aru, et neil tuleb kergliiklustee olemasolu tõttu ületada järgemööda kaks teede ristumist, aga see ei tähenda seda, et ühesse võib suhtuda vähem tõsiselt kui teise.