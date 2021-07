Igor Gräzin | Ettevaatust – Saksamaa! 

Alustame sellest, et me oleme pikka aega suhtunud Saksamaa poliitikasse teatava reservatsiooniga. Ma ei räägi sellest, mis toimus jüriööl, vaid sellest, mis on olnud alates Kohlist, keda Jeltsin ei nimetanudki muud moodi kui „minu sõber Helmut“. Saksa-Vene kujundatav uus sõprusliit läheb ajalukku sellega, et siin sündis sajandite suurim korruptsiooni-kuritegu. Nimelt tegi Saksamaa eelviimane kantsler paar nädalat enne oma kontorist lahkumist superdiili Putiniga gaasijuhtme Nord Stream rajamiseks Peterburi lähedalt Saksamaale, kusjuures vähem kui kuu aja pärast võttis Nord Stream Schröderi oma palgale, kus ta istub tänini.