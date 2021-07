Põhjapoolkera lämmatavad kuumus ja metsatulekahjud 

„Teadlased on juba aastaid hoiatanud, et kliimamuutusega kaasnevad kuumalained on üha ohtlikumad ja see on osutunud tõeks mitte ainult Kanadas, kus on kuumalaine Briti Columbia provintsis sadu inimesi tapnud ja möllasid 240 metsapõlengutki (millest oli eile veel suur osa kustutamata), vaid ka paljudes kohtades mujal põhjapoolkeral,“ kirjutab CNN eile oma esiuudises.