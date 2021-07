USKUMATU: mees elas 555 päeva ilma südameta! 

Kui vennad olid pikka aega oodanud võimalust uut doonorisüdant saada, leiti haiglas, et nende tervislik seisund on juba nii kehv, et kauem ei saa enam oodata. „Nad olid mõlemad hirmutavas seisundis, kui nendega esimest korda kohtusime,“ meenutab Michigani ülikooli kardiovaskulaarse keskuse kirurg Jonathan Haft.