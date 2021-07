Troopilised ööd ja kõrvetav päike: sooja on oodata kuni 32 kraadi 

Esmaspäeval püsib meil ilm sajuta, vahendab ilmateenistus.ee . Tuul puhub idast ja kagust 3-9, päeval põhjarannikul ka kirdest puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on öösel 14 kuni 18, päeval 25 kuni 29 kraadi. Teisipäeval liigub kõrgrõhuala kese Loode-Venemaalt veidi lõuna poole ja Eesti jääb selle kuiva ja sooja lääneserva. Ilm püsib sajuta, vaid Saaremaal suureneb vihmavõimalus 25-50 protsenti. Idakaare tuul on nõrk või mõõdukas. Sooja on öösel 15 kuni 19, päeval 26 kuni 30 kraadi.

Neljapäeva öösel on vihmavõimalus väike, kuid päeval sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on öösel 18 kuni 22, päeval 27 kuni 32 kraadi.



Reedel sajab kohati hoovihma, suurem on saju- ja äikesevõimalus Lääne-Eestis. Sooja on öösel 18 kuni 22, päeval 27 kuni 32 kraadi.