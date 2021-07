Martin Helme: Eestis ei ole mingit eelarvekriisi ja põhjatut auku, mida tuleb uute maksudega täita 

“Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on ainus erakond, mis seisab niisuguse maksupoliitika eest, mis ei lüpsa inimesi, „ vahendab saadetud pressiteade EKRE esimees Martin Helme poolt erakonna kongressil öeldut.



„Tänased libaliberaalsed valitsuserakonnad on omavahel kokku leppinud hakata pidama maksudebatti lootuses, et see nihutab poliitilise vaidluse teemadele, kus nemad kahekesi saavad mängida suurt vastasseisu, mis peaks aitama neil ühiskonna jälle lõhki ajada ja valijad emma-kumma taha koondama,“ ütles Helme.



„Tegemist on mitmekordse petuskeemiga. Esiteks ei ole loomulikult mingit tegelikku vastasseisu. Nii Keskerakond kui Reformierakond tahavad maksukoormust tõsta. Nendevaheline vaidlus käib lihtsalt selle üle millist maksu ja kui palju tõsta. Teiseks on nad maksudebati algatanud, varjamaks eesti inimeste eest tõsiasja, et Euroopa Liit on asunud

maksupoliitikat liikmesriikidelt ehk valijatelt endale kaaperdama ning soovib tagaukse kaudu, ilma igasuguse demokraatliku protsessita või legitiimse mandaadita meie eest meile makse kehtestama hakata. Kolmandaks on kõik välja käidud maksuideed üheselt eesti inimesi

vaesemaks tegevad ning meie ettevõtteid kahjustavad. Küll aga on aimatav, et värskelt kokku kraabitud maksurahaga hakatakse toetama üksikuid mõjukaid ja niigi jõukaid huvigruppe.“



Helme sõnul petukaup ka nende põhjendus, miks peaks makse tõstma.