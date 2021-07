Irja Lutsar: lapsed ei peaks olema vaktsineerimisel prioriteetsed, fookuses peaksid olema täiskasvanud ja riskigrupid 

„Sellel minu jaoks isiklikult väga raskel nädalal panin kokku mõtted vaktsiinidest. COVID-19 vaktsiinid – kelle, kuidas ja millal?“ jagab Irja Lutsar facebookis.

„SARS-CoV-2 vastased vaktsiinid loodi ennekõike eesmärgiga vältida rasket haigust ja tõsiseid COVID-19 kõrvalnähte. Esimesed vaktsiinid osutusid aga tõhusamaks kui keegi loota julges – efektiivsus oli >90% ja nad olid hästi talutavad,“ kirjutab Lutsar ja lisab, et hilisemad uuringud on näidanud, et vaktsiinid lisaks sellele, et nad väldivad rasket haigust, on võimelised vähendama ka kergemat haigust ja asümptoomsest kandlust.

„Tänu sellele, et vaktsineeritul on viiruse koormus on madalam, väheneb ka viiruse edasi kandumise risk. Vaktsiinid on osutunud tõhusaks ka kõigi uute viiruse variantide korral – vaktsineeritud satuvad haiglasse 90% ja neil tekivad COVID-19 sümptoomid 85% võrra vähem kui mitte vaktsineeritutel. Vaktsiinide tulemlikkust raske haiguse vältimisel näitab hästi Ühendkuningriigi praegune olukord – vaatamata sellele, et nakatunute arv on tõusnud (peamiselt nooremates vanusegruppides) 2020 aasta novembri tasemele, on hospitaliseerimise näitajad umbes 10 korda madalamad kui novembris 2020,“ kirjutab Lutsar, et see on enam-vähem samades piirides nagu Eestis.

Kõrvalnähud on sagedased just noortel

„Samuti on suremus COVID-19 tagajärjel väga madal. Samas on ka inglise ühiskond suhteliselt avatud. Igal ravimil, millel on mõju, on ka kõrvalmõju. Tõsised koroonaviirusvaktsiinide kõrvalnähud on üliharvad ja esinevad sagedusega 2-10 juhtu 100 000 vaktsineeritu kohta. Õigeaegse diagnoosi korral on kõrvalnähud enamasti ravitavad. Lisaks anafülaktilisele reaktsioonile võib adenoviirusvektori vaktsiinide korral esineda trombide ja trombotsütopeeniaga kulgev sündroom TTS ning mRNA vaktsiinidega võib kaasneda müo- ja perikardiit,“ loetleb Lutsar.

„Mõlemad sündroomid on sagedasemad noortel: esimene naistel ja teine meestel, kuid samas on üliharvad vanemas eas. Müo- ja perikardiiti on kirjeldatud ennekõike poistel sagedusega 6-7/100 000 vaktsineeritu kohta ja peamiselt teise doosi järgselt. Antikehade kõrgem tase lastel võrreldes täiskasvanutega ja müo- ja perikardiitide oht pärast teist vaktsiinidoosi on ka põhjus, miks Iisraeli teadlased planeerivad testida lastel ühedoosilist mRNA vaktsiinikuuri. Vaktsiinide esmane eesmärk on vältida rasket haigust ja lõpp-eesmärgiks on tekitada karjaimmuunsus. Viimane võib tekkida kas haiguse läbipõdemisel või on saavutatav vaktsiinidega.“

Lutsar kirjutab, et kui esialgu polnud kindel, kui kaua immuunsus püsib, siis praeguseks on uuringud näidanud, et vaktsiinide poolt tekitatud immuunsus püsib vähemalt 8-9 kuud. Suure tõenäosusega kauemgi.