ÕL VIDEO | Estonia kaevanduse töötaja: kui õlitehast ei tule, siis jään töötuks ja kolin heaoluriiki 

Foto: Grete-Elisabeth Lauri, Robin Roots

Endised ja praegused kaevurid on eri meelt seoses Eesti Energia uute plaanidega loobuda 2030. aastaks põlevkivist elektritootmisest. Veteranid muretsevad, et need võivad lõppeda koondamistega ja suurte tööhõiveprobleemidega Ida-Virumaal. Eesti Energia kontserni kuuluva Enefit Poweri juht Andres Vainola aga usub, et ettevõte hoopis värbab uusi inimesi.