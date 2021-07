VIDEO | Gaasitoru purunemine põhjustas Mehhiko lahes tulekahju. Merebioloog: gaas on veesambas organismidele eluohtlik 

Mehhiko riigile kuuluv naftaettevõte teateas, et veealune gaasijuhe purunes, mistõttu on leegid näha ka vee peal, vahendab portaal abc7ny.com.

Ettevõtte Pemexi teatel keegi õnnetuses viga ei saanud. Õnnetus juhtus puurimisplatvormist 150 meetri kaugusel.

Sündmuskohale saadeti paadid, et leekidele rohkem vett peale pumbata. Viie tunniga õnnestus gaasileke kontrolli alla saada.

Hetkel puudub info selle kohta, kui suurt keskkonnakahju antud õnnetus tekitas.

Bioloogilise mitmekesisuse ja ookeani programmi juhtiv Miyoko Sakashita kommenteeris, et Mehhiko lahe hirmutavad kaadrid näitavad nüüd maailmale, et avamere puurimine on räpane ja ohtlik.

Tart Ülikooli mereinstituudi merebioloog Helen Orav-Kotta sõnul tekitab säärane gaasileke kindlasti keskkonnale kahju. „Õhureostus kindlasti on, kuid kuna me ei tea, kui suur oli gaasiga rikastunud mereala suurus või kui ulatuslik leke oli, siis ei saa ka täpselt hinnata, kui tõsine on olukord. Sellel konkrteetsel alal, mis veekogus põles ning gaasi ja tulega kokku puutus, seal kindlasti elusorganismid hukkusid. Gaas on veesambas organismidele eluohtlik,“ ütleb ta.