VIDEO | Gaasitoru purunemine põhjustas Mehhiko lahes tulekahju 

Mehhiko riigile kuuluv naftaettevõte teateas, et veealune gaasijuhe purunes, mistõttu on leegid näha ka vee peal, vahendab portaal abc7ny.com .

Sündmuskohale saadeti paadid, et leekidele rohkem vett peale pumbata. Viie tunniga õnnestus gaasileke kontrolli alla saada.

Bioloogilise mitmekesisuse ja ookeani programmi juhtiv Miyoko Sakashita kommenteeris, et Mehhiko lahe hirmutavad kaadrid näitavad nüüd maailmale, et avamere puurimine on räpane ja ohtlik.