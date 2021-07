Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas külmutatud embrüost sündis Tartus laps 

„Võrreldes katseklaasibeebidega on külmutatud embrüotest arenenud lapsed maailmas haruldased. Esimene sündis kümmekond aastat tagasi. Balti riikides ega kogu endises NSV Liidus polnud enne Eestit sarnasel viisil lapsi saadud,“ öeldi pressiteates. Protseduur on keerukas ja embrüote külmutamine ning vedellämmastikus hoidmine temperatuuril -186 kraadi ülimalt kallis.

Embrüo on spermatosoidiga viljastatud munarakk, millest areneb loode. Külmutatult säilivad need viis kuni seitse aastat ja neid saab kasutada näiteks siis, kui juba katseklaasilapse saanud perre soovitakse teist last, aga mõnel kehavälise viljastamise protseduuril see ei õnnestunud. 2016. aasta augustis teatas Õhtuleht, et Andrei Sõritsa patsient, 44aastane naine, sünnitas sedasi koguni kaksikud.