Trump on järgmiste valimiste osas otsuse langetanud 

Foto: EPA/Scanpix

Donald Trump kinnitas Fox Newsi jutusaates, et on järele mõelnud, kas kavatseb 2024. aastal jälle presidendiks kandideerida. Saatejuht osutas küll, et otsest vastust Trump talle veel ei anna, ja kampaania välja kuulutamist ka ei tulnud, kuid intervjueeritaval oli öelda järgmist: „Mitte et ma seda tahaksin. Kuid riik vajab seda.“