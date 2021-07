ETIOOPIA KODUSÕDA: valitsusväed jätsid laibad koertele söögiks, peaminister eitab, et mässumeelne rahvas nälgib 

Näis, et eelmise aasta lõpus puhkenud konflikt Põhja-Etioopias Tigrinja provintsis leidis juba ammu kiire lõpplahenduse. „Meie sõjavägi on distsiplineeritud ja võidukas,“ kuulutas peaminister Abiy Ahmed novembris parlamendile. Riigipeale ei meeldinud, et isemeelsed tigrinjad pidasid koroonakeelust hoolimata kohalikke valimisi, veel vähem meeldis talle rahvakaitseüksuste rünnak valitsuse armeebaasile. Antipaatia oli vastastikune, sest juba ammu tundus nii Mekelle kui ka kogu tigrinja rahvale, et pealinn Addis Ababa suhtub neisse üleolevalt.