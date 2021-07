Honolulu lähedal hädamaandus ookeanisse kaubalennuk 

Õnnetuspaigal tehtud videost on näha, kuidas üks pilootidest toimetati ära ratastoolis. Ta paistis olevat teadvusel. Teine piloot toodi maismaale paadiga ning tal on raske peavigastus.

Flightradar24 andmetel on tegu 1975. aastal ehitatud lennukiga, mille omanikuks on alates 2014. aastast Hawaii kaubatranspordi ettevõte Transair. Tegemist on Boeing 737-200 kaubalennukiga, mitte Boeing 737 Maxiga, millele kehtestati ajutine lennukeeld pärast 2018. aasta ja 2019. aasta traagilisi õnnetusi.