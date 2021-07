VIDEOD | Pride-rattatuuril läks kakluseks: mehed kiskusid meeleavaldajal vikerkaarelipu kaelast

“On kummaline, et olukorras, kus 64% Eesti inimesi toetab kooseluseadust, on LGBT+ inimesed puuduvate rakendusaktide tõttu endiselt ebavõrdses olukorras. Selline seadusseisak häirib inimeste igapäevaelu,” sõnas Mäletjärv ning lisas, et pride aitab LGBT+ inimestele näidata, et nad ei ole üksi.