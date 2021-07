Kelmus: ärikaksik on taas politsei huviorbiidis 

Politsei teatas neljapäeval, et nad on alustanud menetlust Saue vallas toimunud kelmusjuhtumi tõttu, kus kannatanu leidis ajalehest tänavakivide pakkumise kuulutuse ning maksis teenusepakkujale ettemaksuna 400 eurot. Ülejäänud summat kannatanu ei maksnud, sest sai teada, et teise isikuna esinenud teenusepakkuja näol on tegu varem karistatud kelmiga.