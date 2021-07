UUS AJASTU: tööline kurdab, et teda vallandas robot 

Stephen ei suutnud oma silmi uskuda. Teda ei vallandanud isegi inimene, keegi personaliosakonnast, vaid masin, robot. Algoritm arvutas välja, et tema töö polnud piisavalt tulemuslik. Seega polnud teda enam vaja.

Stephen vaidleb, et tegelikult võisid tõrked tulla hoopis temast mitteolenevatest asjaoludest, näiteks lukustatud väravatest kortermajakomplekside ees ja muust säärasest. Härra peab töötegemist ja tööeetikat oma elus äärmiselt oluliseks ning võttis sellist impersonaalset vallandamist väga südamesse.

„Teate, mina olen selline vana kooli mees, kui ma mingit tööd teen, siis annan endast sada ja kümme protsenti,“ kurtis ta Bloombergi ajakirjanikule. „See tegi mind väga kurvaks, asi on ju ikkagi minu maines. Ütlevad, et ma ei teinud tööd, kuigi tean kuramuse hästi, et tegin küll!“