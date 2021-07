HOPLAA! Üle piiriaia ja Leetu. „See on Lukašenka hale kättemaksupoliitika.“ 

Samal ajal sulgeb Valgevene võimalusi, et teisitimõtlejad riigist lahkuda saaksid. „See on hale kättemaksupoliitika nii tema enda rahva kui ka riikide suhtes, kes opositsiooni ja demokraatlikke muutusi toetavad,“ sõnas EuroNewsile Leedu siseministeeriumi nõunik Lina Laurinaityte-Grigiene. Ta tuletab meelde, et just nimelt seda Lukašenka pärast Valgevene õhupiraatlust, ajakirjanik Raman Pratasevitši vahistamist ning sellele järgnenud sanktsioone lubaski: Euroopa migrantide ja narkootikumide tulvaga üle ujutada. Siseministeerium süüdistab Valgevenet otsesõnu mitte lihtsalt silma kinni pigistamises, vaid migrantide üle piiri põgeneda aitamises.

Mis puudutab poliitilisi põgenikke ja asüülitaotlejaid Valgevenest endast, kirjeldab Leedu piirivalve kommunikatsioonijuht Rokas Pukinskas, et erinevalt Lähis-Idast tulnutest reisivad nood tavaliselt väikestes, kahe-kolmeliikmelistes rühmades. Sellel aastal Leedu piiri ületanud migrantidest on vaid 43 Valgevene kodanikud – ehkki ka see on enam kui kaks korda rohkem kui eelmisel aastal. Valdav enamus, umbes kaks kolmandikku, on aga iraaklased. Neile järgnevad arvuliselt iraanlased ja süürlased. Nemad ületavad piiri suurtes rühmades, umbes veerand neist on lapsed. Vähesed oskavad muid keeli peale emakeele ning Leedul on puudust tõlkidest, räägib Pukinskas. Pärast välismaalaste registreerimiskeskusest läbi käimist kibelevad nad ruttu haihtuma. Leedu ei pruugi enamiku jaoks lõpp-punkt olla.