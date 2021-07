Egas justiits- ja asendusrahandusminister Maris Lauri liiga suurt suutäit ampsa? 

Alates tänasest on Lauri valitsuse tähtsuselt teine reformierakondlane ja üldises võimuhierarhias kolmas minister Kaja Kallase ja Jaak Aabi järel. Alles eile oli ta samas nimekirjas üheksas. Kas Lauri samm on Stenbocki majas istungitel käies nüüd ka kindlam? „Mina arvan, et meil on meeskond, nii et puudub põhjus rinda rohkem kummi ajada,“ naerab justiitsminister vastuseks.