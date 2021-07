Juhtkiri | Vaktsineerimine mugavaks! 

Kui Lätis jõuti elava järjekorra alusel kaitsepookimiseni juba kevadel, siis Eestis tuleb tõdeda, et parem hilja kui mitte kunagi. On tervitatav, et selliseid aktsioone on plaanis korraldada veel – näiteks hakkab vaktsineerijaid nägema isegi Narva lähistel suvilarajoonides. Menukaks osutus ka jaanipäeva eel pendelrändajate vaktsineerimine Soome ja Eesti vahet liikuvatel Tallinki laevadel. Paraku on selleni jõudmine kulgenud raskelt, sest nagu tõdeb rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus: „Era- ja avaliku sektori vahel võttis liiga kaua aega üksteise usaldamine, riigi poolel oli liiga palju umbusku erasektori vastu.“