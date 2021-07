Seisukoht | Olen Tallinnast, tulin süsti saama!  

Ometi ei saa ma paaritunnise sõidu ajal lahti mõttest – miks ma seda teen. Miks ma sõidan keset tööpäeva ligi paarisaja kilomeetri kaugusele ühe süsti pärast? Autoraadiost kõlab järjekordne saade vaktsineerimisest. Ajakirjanik uurib tähtsalt ametnikult, kas poleks võimalik asja nii korraldada, et inimesed ei peaks sõitma oma teise doosi järele kuskile Eesti teise otsa. Vastuseks on ikka – mõtleme, kaalume. Kogu kevade uskusin, et küll leitakse mõistlikum lahendus.

„Tulitegi kohe Tallinnast ainult selle pärast siia?“ küsib õde, kes paneb süsti valmis. Jah, muidugi! Minu tänutunne, et nüüd saab kuur läbi, on nii suur, et panen vähemalt sel hetkel silma kinni selle tohutu segaduse ja ebaratsionaalsuse pärast, mis on saatnud vaktsineerimist.