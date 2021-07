Nädala tipud | Kuumalaine vaktsiinilaos 

Kui varem ilmnes, et terviseamet polnud piisavalt valmistunud sügiseks, siis sama võib nüüd öelda suve kohta: jaanipühi nautima läinutest polnud nähtavasti keegi arvestanud võimalusega, et väljas lõõskav päike kütab liiga soojaks laoruumid, kus seisavad vaktsiinid ja muud elutähtsad ravimid. Tulemuseks: 68 000 annetamiseks mõeldud Astra Zeneca vaktsiinidoosi mahakandmine ja ilmselt enam kui kolm miljonit eurot kahju. Olgu põhjuseks tehniline rike või inimlik eksitus, kuid fakt on, et nii suure vaktsiinivaru hoidminegi oli kellegi teadlik otsus.

Maksudebatiga ajast ees

Üksteise ületrumpamine maksualaste ettepanekutega mõjub poliitikutelt kummaliselt ajal, kui parlamendivalimised on veel kaugel ja otsustajate kogu energia peaks kuluma vaktsineerima innustamiseks, et sügiseks saavutada elanikkonna 70% hõlmatus. Kui mujal rõõmustatakse süstisaajat külma õlle, kanepisuitsu ja muude kingitustega, siis võib siinmailgi tekkida küsimus, milline on vaktsineeritu käega katsutav kasu. Selle asemel kuuleb ta praegu, mida ja kui palju plaanitakse tal vähemaks võtta.

Metsa poolavalik saladus

Kas salastamine ikka täidab oma eesmärki, tuleb küsida statistilise metsainventuuri tarvis kasutatavate proovitükkide asukohtade kohta. Kui arvutamise teel või kasvõi metsas silmaga nähtavate märkide lugemise kaudu on võimalik statistikaga manipuleerida, jättes proovitüki teadlikult raiumata, samas avalikult kättesaadavatest andmetest ei piisa, et hinnata kõrvalt statistika kogumise ja töötlemise usaldusväärsust, siis on selge, et senine metoodika vajab muutust. Kuidas on aga lood tegutsemistahtega?

President kibeleb reisima

Kersti Kaljulaidi nimetamine ÜRO poolt naiste ja laste heaolu eestkõnelejaks on uhke saavutus, ent küsitav on, miks pidi värske tiitliomanik julgeolekunõukogu virtuaalse istungi juhatamiseks ja mõneks aruteluks-loenguks just teisele poole ookeani lendama. Kui hoogu koguv tegevuskulude kokkutõmbamine peaks puudutama tervet riigiaparaati, siis tuleb presidendikandidaatidel valmis olla, et vastata küsimusele, milline oleks riigipeana nende programm säästlikumaks töötegemiseks.