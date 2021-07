KIHNLASED TAHAVAD KIIRABIPAATI! Vallavanem: „Pool üheksa teavitati häirekeskust. Kopter maandus kell üksteist. See oli mu oma vanaisa, kes insuldi sai.“ 

Kui Õhtuleht Saarele helistas, nautis vallavanem ja Kihnu Merepääste Seltsi juhatuse liige parajasti kodusaare kaunist suveilma. Rannal õrnalt jahutav tuul tähendab merel aga hoopis midagi muud – parajat raputamist luumurruga patsiendile, kel praegu on laenatud paadis pehmenduseks all vaid lihtlabane kaitseväe telkimismatt. Tegu on kuutaguse reaalse juhtumiga, kui Kihnust tuli traumapunkti aidata jalgrattaga kukkudes kõõluse murdnud noor laps.