Siiri Laidla | Suvelõõm – kas ka suverõõm? 

Miks see ammune ja põgus seik mul ikka visalt meeles püsib? On ju sest saati tulnud tegemist teha paljude erinevate meedikutega. Küll iseenda, küll vanemate ja oma laste tervise asjus. Laste puhul küll õnneks vaid omaaegse kohustusliku vaktsineerimise ning hamba- ja silmaarsti kontrolliga seoses. Kui mu eluõnn on muidu nagu on, siis vähemasti lapsed sain terved ja tublid.